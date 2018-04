Scontro auto-bici: ciclista finisce all'ospedale

PRATA DI PORDENONE - Incidente stradale verso le 9.30 di mattina di mercoledì 4 aprile in via Roma, a Prata di Pordenone: due mezzi, un'auto e una bici, si sono scontrati. La ciclista è stata sbalzata a un paio di metri dal luogo dell'impatto e ha riportato un trauma all'anca. Soccorsa dall'ambulanza e dal personale medico è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso di Pordenone.