Aviano, allarme fuga di gas: arrivano i pompieri

AVIANO - Alle 11.30 di mercoledì 4 aprile è arrivata una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone per una fuga di gas. La chiamata è stata fatta da un vigile de fuoco libero dal servizio che transitava per via dell'Uguaglianza, ad Aviano, ed è rimasto sul posto a gestire la sicurezza fino all'arrivo dei pompieri. La prima partenza arrivata sul posto da Pordenone, ha verificato che durante un travaso di gas gpl si era verificata una fuga di gas. I vigili, dotati di uno strumento elettronico chiamato esplosimetro, hanno verificato che l'area fosse bonificata dal gas e che la perdita fosse stata annullata.