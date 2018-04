PORDENONE - E’già possibile prenotare la sala eventi della bastia di Torre per organizzare, da maggio, compleanni, feste, ricorrenze e persino matrimoni. La location dell’ex PnBox, compreso il bello e ampio giardino esterno, viene così ufficialmente aperta ai cittadini come spazio per l’aggregazione, il tempo libero e le cerimonie. E per fine aprile è già previsto un matrimonio. Per informarsi e bloccare una data basta chiamare dalle 15 alle 20 il numero dedicato 333.9099093 o scrivere a torreventi@gmail.com. Per questo primo periodo la sala verrà concessa a tariffe agevolate.

LA RINASCITA DI UNO SPAZIO - Si completa così la rinascita di uno spazio che dopo l’esperienza del PnBox era rimasto chiuso e inutilizzato per diverso tempo. Il rilancio, voluto dal sindaco Alessandro Ciriani con l’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli, si è svolto in diverse tappe ravvicinate. Il primo passo lo scorso novembre con la ristrutturazione dei locali finanziata dal Comune e realizzata dai volontari di quattro associazioni di quartiere: il gruppo alpini, il Castello, l’Avis e Torre in musica. Poi, a gennaio 2018, l’affollata inaugurazione degli spazi affidati dall’amministrazione comunale alle quattro associazioni. Proprio in quell’occasione, sindaco e assessore avevano anticipato che da primavera, una volta completate le necessarie procedure burocratiche, la sala sarebbe stata disponibile ai cittadini per fini aggregativi. E arriviamo appunto a oggi con l’apertura delle prenotazioni curate dagli alpini a cui il Comune ha assegnato la gestione complessiva dei locali.

A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA' - «Come promesso – commenta il sindaco Ciriani - restituiamo questo edificio a giovani, famiglie, anziani, insomma al quartiere e alla città. La rinascita della bastia si fonda su un cambio di passo e un rapporto virtuoso e di fiducia tra amministrazione comunale e associazioni. Vanno in particolare ringraziati i volontari che hanno speso tante ore del loro tempo per sistemare il fabbricato. Passo dopo passo stiamo rigenerando gli spazi comunali che abbiamo trovato chiusi e abbandonati, destinandoli a scopi aggregativi, culturali o sociali. L’ex Pnbox – conclude - fa parte di questo rilancio degli immobili, ma non è l’unico».

I RECUPERI - Tra gli edifici recuperati ci sono i prefabbricati di via San Quirino che ora ospitano le associazioni di volontariato socio sanitario impegnate a dare assistenza a migliaia di persone; il bar della biblioteca riaperto come bar ristorantino di qualità; la bastia di Torre recuperata appunto a fini aggregativi. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato avviato l’iter per il recupero dell’ex asilo di via Selvatico, che diventerà centro teatrale e artistico. Il Comune, inoltre, sta lavorando al riuso delle case di via Prata a Vallenoncello.