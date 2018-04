Pordenone, scontro moto-pulmino scolastico: due i feriti, di cui uno grave

PORDENONE - Incidente stradale tra una moto e un pulmino scolastico nel primo pomeriggio di mercoledì 4 aprile. Lo scontro si è verificato intorno alle 16 in via Pomponio Amalteo, in prossimità di un sottopasso. Nell'impatto il motociclista è rimasto ferito finendo incastrato sotto al veicolo. Liberato dall'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone è stato poi soccorso dal personale medico di una delle due ambulanze; giunto sul posto anche l'elisoccorso che ha portato il centauro all'ospedale in gravi condizioni. Ferito lievemente anche un bambino presente sullo scuolabus; illesi gli altri suoi compagni. Sul posto è giunta anche la polizia municipale per rilievi e per la viabilità. Le dinamiche dell'incidente sono in corso di accertamento.