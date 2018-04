Porcia, arriva il Festival della Letteratura Verde

PORCIA - Dall’esperienza di Verdarti e all’interno della manifestazione Orti in Villa la Pro Porcia e Samuele Editore propongono il Festival della Letteratura Verde. Un’intera giornata di incontri, letture, discussioni tra poesia, narrativa, racconti per ragazzi con (tra gli altri) Tiziano Fratus, Gian Mario Villalta, Ivan Crico, Livio Sossi, Sandro Pecchiari, Federico Rossignoli, Ilaria Boffa, Monica Guerra, Fulvio Segato, il Gruppo Majakovskij, i ragazzi del Gruppo di Poesia LeoMajor. Incontri a tema natura nello stupendo sfondo del parco di Villa Correr Dolfin di Porcia sotto tre grandi alberi per ritrovare il gusto del verde, del paesaggio, dello stare assieme all’insegna del dialogo. E al termine della giornata una lettura conclusiva sulla scalinata della Storica Villa. regolamento e iscrizioni su www.samueleeditore.it.

OPEN MIC - Dalle dieci di mattina alle sette di sera appuntamenti ogni mezz’ora con open mic al termine di ogni incontro. Per ascoltare e farsi ascoltare dall’autore più amato.

A PRANZO CON L'AUTORE - A mezzogiorno cinque isole per cinque grandi autori con i quali poter continuare a discutere, a confrontarsi, bevendo e mangiando al Pranzo con l’Autore.

POESIE AL PARCO - E durante tutta la manifestazione saranno stampate e regalate le più belle poesie e riflessioni pubblicate nell’evento facebook del Festival. Per scoprire e condividere anche quegli autori che non potranno essere fisicamente presenti.

FIERA DEL LIBRO - All’interno del Festival infine dodici Editori proporranno in esposizione e vendita le ultime e migliori uscite. Per scoprire un nuovo libro e leggerlo subito, tra un incontro e l’altro, nel verde del Parco della Villa.