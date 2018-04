Pordenone, a teatro la carica dei mille per la lirica

PORDENONE – Al Teatro Verdi di Pordenone ancora in scena il percorso di avvicinamento alla grande lirica nell’ambito di 'Educational', progetto di teatro e musica per le scuole. Entra nel vivo il trimestre dedicato alle scuole di un’ampia fascia di territorio, che dalla provincia di Pordenone, si espande passando attraverso la provincia di Udine e fino al vicino Veneto. Il Teatro è motore culturale al servizio della didattica e della formazione delle nuove generazioni in campo musicale, attraverso il teatro ragazzi e attività laboratoriali. 25 repliche di spettacoli in 14 giorni, 14 giornate di laboratori in classe, una programmazione dedicata alle scuole che coinvolge, complessivamente, 10mila ragazzi e 600 insegnanti: questi i numeri totali che formano i progetti educational, in calendario fino al prossimo maggio 2018. I percorsi 'Educational del Teatro' per la sezione musica godono del sostegno di Fondazione Friuli, con un patto per la cultura che permette la creazione di percorsi didattici di qualità e che, inoltre, permettono a tutti gli studenti di fruire dei diversi spettacoli con biglietti a prezzi contenuti e dei laboratori in forma gratuita.

PROGETTO 'OPERA IT' - 'Opera It' coinvolge 1000 studenti dai 13 ai 18 anni di 9 diverse scuole: il 27 aprile doppia replica al Verdi dell’opera 'Carmen Show', ispirata al capolavoro di Bizet e prodotta da Aslico, con la regia di Davide Marranchelli e la drammaturgia musicale di Federica Falasconi. Lo spettacolo focalizza il suo interesse sul tragico tema della violenza sulle donne.

Carmen è un rito che si perpetra da più di 140 anni nei teatri di tutto il mondo, il rito della donna libera, della zingara ribelle che viene uccisa dal suo amante. Carmen è un’icona, una storia di amore e libertà. L’idea registica parte proprio dall’idea di rito sacrificale, inteso come qualcosa di profondo, di talmente calcificato nella società da non essere più riconoscibile e a volte nemmeno spiegabile. I laboratori, in programma in questi giorni (4, 5, 6 aprile nelle Scuole e a Teatro) saranno intanto l’occasione, per i ragazzi, di entrare nella costruzione dell’opera, nei temi che la resero immortale, alla scoperta celebre struttura musicale.

Informazioni: Ufficio Scuole del Teatro | 0434.247610 | scuole@comunalegiuseppeverdi.it