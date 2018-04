SACILE - Una violenta precipitazione ha colpito il Pordenonese nella serata di giovedì 5 aprile. Sembrava di essere in pieno inverno tra Sacile e Fontanafredda, anche se è ufficialmente iniziata la primavera (almeno astronomica). La forte grandinata - con chicchi di ghiaccio misti a pioggia - che si è abbattuta in serata ha imbiancato le strade creando un effetto alquanto surreale. Non sono stati segnalati danni.

Maltempo, violenta grandinata nel Pordenonese: strade imbiancate come d'inverno (© G.G.)