L'estate dei Camp è sempre più neroverde: giovani ramarri ad Arta Terme con la Prima Squadra

PORDENONE - L’estate neroverde si rinnova, si fa sempre più divertente e a misura di giovane ramarro. Da quest’anno si potrà anche partecipare a tutti gli effetti al ritiro della Prima squadra. Ad Arta Terme, dal 21 al 28 luglio, arriva per la prima volta il Pn Junior Camp, in concomitanza con il periodo della preparazione dei 'grandi' in vista del campionato 2018/2019. Un’esperienza unica e all’insegna del gioco quella proposta nel verde della Carnia, che permetterà ai giovani ramarri di vedere da vicino i giocatori neroverdi, incontrarli e partecipare attivamente ad alcuni appuntamenti della squadra (come la presentazione ufficiale e le amichevoli).

CONFERMATI GLI APPUNTAMENTI TRADIZIONALI - Oltre al Camp di Arta sono confermati gli appuntamenti 'tradizionali', che si aprono al calcio femminile e dedicano un’attenzione speciale ai portieri: dal 18 al 22 e dal 25 al 29 giugno al centro sportivo De Marchi si svolgeranno le due sessioni del Pn Junior Camp (con lezioni pomeridiane di inglese), dall’1 al 7 luglio ci sarà invece il Bibione Junior Camp (doppia formula: Residential & Day Camp). Location eccezionale per il Camp di Bibione: lo splendido Villaggio Turistico Internazionale. Le attività saranno condotte da allenatori e preparatori del Settore giovanile del Pordenone.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni ai Camp neroverdi sono aperte. Per informazioni si possono visitare www.pordenonecalcio.com/camp, recarsi al centro De Marchi (ufficio comunicazione-marketing) dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, contattare il 391.7033490 oppure scrivere a camp@pordenonecalcio.com.