Incidente a Pordenone: ciclista investita da un furgone

PORDENONE - Incidente stradale poco prima delle 10.30, di martedì 10 aprile, in via Cavalleria a Pordenone: un furgone ha urtato una bicicletta. La persona alla guida della due ruote è stata trasportata d'urgenza dal personale del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso