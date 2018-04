Autismo e sicurezza inclusiva, a Porcia un evento per tutti

PORCIA - Martedì 10 aprile alle 18, nel Casello di guardia in via De Pellegrini a Porcia: incontro sui temi dell'autismo, della sicurezza e dell'inclusione, con tante informazioni utili su come prestare soccorso a una persona autistica in situazioni di emergenza, come relazionarsi, comunicare e come incrementare la sicurezza di tutti. Interverranno per i Vigili del Fuoco l’arch. Stefano Zanut e per la Fondazione Bambini e Autismo la dott.ssa Cinzia Raffin, psicoterapeuta ed esperta in Disturbi dello spettro autistico.

L’incontro, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di Porcia in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo onlus e Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, prosegue la serie di iniziative collegate alla #GiornataMondialeAutismo volte a informare e sensibilizzare i cittadini su una condizione che riguarda tante persone e famiglie. I presenti avranno la possibilità di avere copia cartacea del 'Vademecum per il soccorritore' la cui prima ristampa è stata voluta dall’amministrazione comunale di Porcia per contribuire a diffondere le buone prassi in tema di sicurezza inclusiva. L’entrata è libera.

Per informazioni: 0434.29187