Electrolux lancia la sua prima "Innovation Factory", sarà a Porcia

PORCIA - Electrolux ha annunciato la creazione dell'Electrolux Innovation Factory, uno spazio collaborativo e di ispirazione, hub del Gruppo per l'innovazione con partner esterni. L'iniziativa accelererà l'innovazione nei processi manifatturieri e nello sviluppo dei prodotti, rafforzando ulteriormente l'approccio di Electrolux all'open innovation, come riporta una nota della multinazionale.

Electrolux promuoverà regolarmente 'public calls' - attraverso il sito www.innovationfactory.digital - per raccogliere nuove proposte e partner come anche progetti specifici. La prima sarà lanciata a maggio. Realizzato in un fabbricato ristrutturato e rinnovato nel sito produttivo di Porcia, Electrolux Innovation Factory metterà a disposizione un ambiente agile e aperto.