"Pam Pam... il mio primo concerto!", lezione concerto per baby spettatori

PORDENONE - Si rinnova anche quest’anno alla Ludoteca Musicale di Polinote (nel centro storico di Pordenone in Vicolo Chiuso 4) l’appuntamento con 'Pam Pam…Il mio primo concerto!', una lezione concerto rivolta ai bambini dai 0 ai 5 anni secondo la Music Learning Theory® di Gordon, con la partecipazione di musicisti e insegnanti certificati Audiation Institute. L'appuntamento è per sabato 14 aprile alle 16 per i bambini dai 3 ai 5 anni e alle 17 per i bambini dai 0 ai 3 anni in una atmosfera familiare: niente palco e sedie, bambini e genitori staranno al centro della sala comodamente seduti o sdraiati a terra, abbracciati dal suono dei musicisti attorno.

AVVICINAMENTO ALLA MUSICA - Un'esperienza a contatto diretto con la musica che dona a piccoli e grandi la libertà di muoversi, interagire e godere di questo piacevole momento attraverso il corpo e la voce. La prenotazione è obbligatoria (ai numeri 0434.520754 o 347.7814863 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 o scrivendo a info@polinote.it). Le proposte musicali di Polinote pensate per avvicinare i bambini alla musica col metodo Gordon sono concepite con lo scopo di arricchire il patrimonio espressivo del bambino, sviluppando l’ascolto e la coordinazione corpo-voce e la capacità di stare in gruppo; si suddividono in Primi passi nella musica (0 - 3 anni), Crescere nella musica (3-5 anni) alla scoperta della musica in un percorso fatto di gioco, ascolto, relazione e divertimento. Sono previste 2 lezioni di prova.