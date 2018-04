Torna lo Spring Meeting: gara internazionale di deltaplano nonchè festa del volo libero

MEDUNO - Un appuntamento annuale di riferimento per i deltaplanisti e gli appassionati di volo libero di tutta Europa. Ecco cosa rappresenta lo Spring Meeting-Trofeo Friuli Venezia Giulia, che dopo la prima edizione dello scorso anno è pronto a tornare a Meduno e Travesio dal 25 aprile al 1 maggio. Ideato e organizzato dalla Flyve di Suan Selenati e Bernardo Gasparini in collaborazione con l’Aeroclub Lega Piloti, lo Spring Meeting è una competizione inserita nel calendario della Federazione Aeronautica Nazionale per la categoria 2, che riunisce i migliori piloti del continente europeo classe 1, classe5 e classe Sport. L’edizione 2018 sarà valevole anche come campionato italiano.

LA GARA - Sono già oltre un centinaio i piloti da 23 paesi diversi che si sono prenotati. Tra loro anche l’azzurro pluricampione del mondo Christian Ciech e il campione del mondo in carica, il ceco Petr Benes. Tra i più accreditati anche gli azzurri Filippo Oppici, Marco Laurenzi, Alessandro Ploner, oltre a forti deltaplanisti dalla vicina Austria.

Il cielo sopra la Pedemontana si colorerà di decine e decine di deltaplani fin dalla giornata di allenamento del 25 aprile. Dal 26 al 30 le diverse task, tappe di giornata con diversi percorsi da completare nel minor tempo possibile, fino all’atterraggio presso il centro operativo. Decollo principale dal monte Valinis, ma a seconda delle condizioni meteo potranno essere coinvolti anche due decolli in Slovenia e quelli del Cuarnan e del passo Pura. Si utilizzerà quindi parte della grande area di volo che ospiterà il XXII Campionato del Mondo di Deltaplano nel 2019 e a fine luglio 2018 i premondiali. Il 1 maggio sarà eventualmente una giornata di recupero per le task non disputate in caso di condizioni meteo non ottimali nei giorni precedenti.

COME SI SVOLGE UNA GARA DI DELTAPLANO - Una gara di deltaplano segue le stesse dinamiche di una regata velica, con la differenza che la prima si sviluppa su tre dimensioni invece che su due. Ogni giorno anche in base alle condizioni meteo dalla direzione di gara viene assegnato un percorso da compiere (Task). Esiste una linea immaginaria (Start) che i piloti devono oltrepassare dopo un orario prestabilito. Il percorso è disegnato attraverso punti GPS assegnati dal direttore di gara chiamati Boe o WayPoint (cilindri virtuali con un raggio minimo di 400 mt.) che i piloti devono aggirare fino ad una linea di arrivo (Goal). Vince il pilota che riesce a compiere tutto il percorso nel minor tempo possibile. La regolarità del percorso è garantita dalla traccia del proprio GPS, strumento che ogni competitore utilizza per orientarsi rispetto ai punti da aggirare. Le singole Task possono variare dai 50 ai 250 Km di ampiezza e il tempo necessario per concludere il percorso di gara varia dai 60 minuti alle 5 o 6 ore. Considerando che buona parte del tempo è utilizzata per l’innalzamento in quota, la velocità media di percorso è compresa tra i 30 e i 70 Km per ora, mentre per le planate discendenti tra una corrente e l’altra i moderni deltaplani possono raggiungere anche i 140 Km/h. Alla fine di ogni competizione viene assegnato un punteggio massimo di mille punti sulla base dei km percorsi, della velocità media tenuta, della posizione di arrivo e di un premio detto leading bonus dato a chi ha cercato di condurre la gara. I punteggi di ogni giorno di gara vengono alla fine sommati e vince chi totalizza il punteggio più alto. Per assegnare il titolo italiano devono essere assegnati almeno 1500 punti al primo classificato, indipendentemente dal numero di Task disputate. Visto il punteggio minimo non sarà sufficiente quindi una sola Task.

UN EVENTO A 360° - Ma accanto a questo lo Spring Meeting si propone anche come un evento turistico, didattico e culturale. Sin dal 25 aprile la presentazione e il rinfresco di apertura presso il centro operativo di Travesio saranno anche occasione per una expo di prodotti enogastronomici del territorio e attività sportive, che si ripeterà anche nei giorni successivi.

Tanti i laboratori in programma per i più piccoli e per le famiglie: il 25 e il 27 laboratori scuole, dal 28 aprile al 1 maggio laboratori aperti, sempre presso il centro operativo. Tante le domande e le curiosità alle quali si cercherà di dare risposta ai più piccoli ma anche ai grandi costruendo aerei di carta, paracadute, mongolfiere, oggetti volanti. Per scoprire tutti i segreti dell’aria e ascoltare le voci del vento con il naso all’insù e i capelli scompigliati si giocherà anche con aquiloni e girandole, lasciandosi trasportare dalle parole del Gabbiano Jonathan Livingstone. Il 28 inoltre presso il decollo saranno inaugurate le installazioni del correlato workshop di architettura. Il 30 si chiuderà con le premiazioni e il rinfresco finale la parte agonistica, che il 1 maggio lascerà spazio a una vera e propria festa dello sport, con tante attività in programma.

In collaborazione con le associazioni del territorio durante tutta la settimana saranno organizzati inoltre concerti e altri eventi collaterali per il divertimento di piloti e appassionati e coinvolgendo tutta la popolazione. Una settimana per riaprire la stagione del volo, una settimana di festa per tutti, per conoscere più da vicino la magia del volo libero e riscaldare l’atmosfera in vista dei Premondiali di deltaplano, in programma nella nostra regione dal 27 luglio al 4 agosto di quest’anno, e per i Mondiali, che si terranno sempre in Friuli Venezia Giulia dal 12 al 27 luglio 2019.

Torna lo Spring Meeting: gara internazionale di deltaplano nonchè festa del volo libero (© Diario di Pordenone)