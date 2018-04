Pordenone città viva: in arrivo Truck’n’Food street festival, Fiori a Pordenone e il Noncello Sunday

PORDENONE - E’ in arrivo in città un fine settimana ricco di eventi, che si completano e integrano tra loro all’insegna dell’aria aperta: il Truck’n’Food street festival, rassegna di cibo di strada di qualità da venerdì 13 a domenica 15 al parco IV novembre, preparato negli attrezzatissimi camioncini con cucina e Fiori a Pordenone, kermesse di floricoltura, piante e fiori che riempiranno di colori e profumi corso Vittorio Emanuele, sabato 14 e domenica 15. Evento nell’evento domenica 15 aprile alle 16.30 Fashion Garden, sfilata di moda sotto la Loggia del Municipio, con le novità della moda primaverile presentata dai negozi del centro. Evento a corollario il Market Garden, mercatino dell’artigianato sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 10 alle 19.30 al Caffè Letterario. E la stagione degli eventi all’aria aperta di fatto lanciata con Ortogiardino e il Giardino dei sogni di piazza XX Settembre (che il prossimo anno si declinerà in più progetti), proseguirà anche la domenica successiva, 22 aprile, con il primo appuntamento di Noncello Sunday, evento en plain air sul fiume. In cabina di regia, e organizzatore in prima persona nel caso del Noncello Sunday, il Comune di Pordenone (assessorati al turismo e al commercio), in partnership con l’agenzia di eventi Sgp, Ascom Confcommercio e Sviluppo e Territorio.

IL CAPOLUOGO SI ACCENDE - «Come Comune capoluogo – commenta il sindaco Alessandro Ciriani – vogliamo essere il punto di riferimento per tutto il territorio, se la Provincia si spegne, il capoluogo si accende, rispondendo sia ai desideri di chi cerca svago e divertimento, sia alle esigenze delle attività commerciali. Per fare questo ci muoviamo su un duplice binario: con interventi strutturali e finanziari, coi quali stiamo cambiando il volto della città e con un calendario sempre più ricco di iniziative ed eventi, per creare una città da vivere e visitare che sia punto d’incontro e non città dormitorio dove il commercio langue. Sul primo fronte ricordo i tanti progetti come Agenda urbana, il Pisus, il Pums. Apriremo talmente tanti cantieri che in autunno faremo presenteremo il cronoprogramma dei lavori alla cittadinanza, in modo da contenere i disagi attraverso la programmazione. Sul secondo fronte sarà un susseguirsi di eventi: oltre gli eventi di questo fine settimana e al Noncello Sunday ci saranno Pordenone Viaggia, Urban Green, Pordenone Pensa, il proseguimento di Exconventolive, il ritorno di Pordenononair, il Pordenone Blues Festival, l’Estate in Città per arrivare a Pordenonelegge, all’Arlecchino Errante alle Giornate del Cinema Muto. Oltre alle manifestazioni consolidate ci saranno anche novità come il Paff, per il quale siamo molto vicini alla forma della convenzione che potrà dare il via alle attività».

TURISMO E COMMERCIO A BRACCETTO - Soddisfazione è stata espressa in modo particolare dall’assessora Guglielmina Cucci, sia per il referato al Turismo «stiamo serrando sempre più le fila per promuovere Pordenone in maniera congiunta puntando sempre più sul brand cittadino, sia per il referato alle Attività Produttive con il bando sulle periferie che porterà in città 18 milioni di Euro, cui si aggiungono altri 5 per il rilancio del tessuto imprenditoriale e commerciale: perché turismo e commercio vanno a braccetto». Un impegno a favore del terziario particolarmente apprezzato da Alberto Marchiori presidente Confcommercio che invita a proseguire su questa strada, a non fare barricate e campanilismi e credere nel territorio, nella sua identità, nella sua capacità produttiva e creativa.