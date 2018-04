Arriva a Pordenone il Truck'n'Food Street Festival, l'evento più gustoso e originale della primavera

PORDENONE - Oscar Wilde era solito dire: «Ho dei gusti semplicissimi; mi accontento sempre del meglio». E all'insegna del meglio arriva a Pordenone il Truck'n'Food Street Festival. Dietro questo nome si cela l'evento più gustoso e originale della primavera! Dal 13 al 15 aprile presso il Parco IV novembre, va in scena questo festival dedicato al cibo di strada scelto con cura e che mette al centro la qualità dei prodotti e la bellezza dei food truck. Organizzato da SGP Events, il Truck’n’Food si avvale della collaborazione di Confcommercio Ascom di Pordenone e C'entro anch'io, una rete di botteghe ed esercizi commerciali che uniscono le loro forze e fanno rete per proporvi un weekend all'aria aperta nel cuore di Pordenone, dove rilassarsi, divertendosi a fare un 'Giro d'Italia' culinario sperimentando tante specialità regionali differenti. Il tutto sarà accompagnato da birra e musica a completare un'atmosfera unica.

ALL'ARIA APERTA - La scelta della location non è casuale, ma risponde ad una 'Mission' speciale e a un obiettivo preciso; riconsegnare alla cittadinanza e ai visitatori un'area verde bella e storica come il parco 4 novembre. Unico giardino ottocentesco della città, il parco è stato negli anni luogo di varie esposizioni ma negli ultimi anni è diventato un luogo 'dimenticato' a causa del degrado diffuso che lo ha messo in ombra. Attraverso un evento come il Truck'n'Food il parco riprende vita, grazie alla la linfa dello stare insieme in maniera genuina e grazie alla condivisione gioiosa che solo il buon cibo sa creare. Il valore esperienziale di questa riappropriazione dei luoghi pubblici è sicuramente un motore trainante e orgoglio per l'evento Truck'n'Food e per i suoi organizzatori, una vera e propria conquista dal valore anche etico.

PRELIBATEZZE CULINARIE - Altro cuore pulsante dell'evento son i Truck; apecar, furgoni, roulotte, e altri mezzi adibiti a vere e proprie botteghe del gusto su ruote, vi stupiranno non solo per la bontà e la genuinità dei piatti preparati al momento, ma sapranno deliziare anche i vostri occhi! Lasciatevi incuriosire dalla lista dei food truck presenti...qualche anticipazione?

Ci sarà l' Agriturismo Viaggiante, con i suoi croc-dog, le chips di zucca e i dolci alla canapa, il Pata Trac con specialità bolognesi come i tortellini fritti e il panino con bollito di manzo e salsa verde; scenderemo poi verso sud con Cerquatonna sapori e le sue specialità dall'ascolano come le olive, i fritti e le costine di maiale, ci sposteremo verso Roma con lo Streat Bacco Food Truck Roma che proporrà tra le altre cose la puccia pontina e la porchetta ariccia; a bordo di un' Apecar Scottadito potrete assaporare arrosticini e pesce fritto, mentre presso Apulia Street food gusterete piatti pugliesi rivisitati in chiave on the street come i supplì di polpo e le orecchiette alle cime di rapa con cuor di burrata. Sarà presente anche Eredi Nigro Food Truck, che propone cucina toscana all'insegna della tradizione preparando al momento la trippa, la pappa al pomodoro o il famoso e imperdibile panino al lampredotto.

Ma il nostro giro d'Italia on the road non finisce qui: saranno ospiti a Pordenone anche La Panella con pane e panelle e crocchette, la Polpetteria, un truck che proporrà la particolare ricetta della pizza fritta farcia con tante salse diverse, BBQ Valdichiana, con i burger di chianina o cinta ,la braceria pugliese Regrill con le sue bombette e la salsiccia alla griglia, l'Appetito street food che vi delizierà con le sue polpette al cartoccio, Crusco's, con il burger lucania mia e molto altro, Mr.Max con la sua apecar che sfornerà gnocco fritto direttamente da Modena, La Salentuccia con la puccia salentina e i suoi rustici, e infine il Natural street food, grazie al quale potrete assaggiare burritos con diversi condimenti a piacer e ricette vegetariane e vegane.

Anche gli amanti del dolce saranno accontentati grazie alla presenza di Carcake, (che vi stuzzicherà con tiramisù e millefoglie con crema Chantilly, Nutella e granella di nocciole) e il food truck Churritos con i suoi tipici dolci fritti spagnoli. Truck'n'Food Pordenone non disdegna però le incursioni nella cucina internazionale; tra gli ospiti ci saranno infatti Taberna Itaca (con specialità greche come pita gyros e souvlaki) e Streatruck con specialità americane dolci e salate (una su tutte la red velvet cheesecake).

ORARI - Si parte il venerdì 13 aprile, dalle 18 alle 24, per proseguire poi durante la giornata di sabato dalle 12 alle 24, e infine domenica 15 aprile, sempre dalle 12 alle 24. L'ingresso al Festival è libero.