PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone, giovedì 12 aprile, sono intervenuti in due incidenti stradali avvenuti dalle 18 alle 20.

Nel primo, sulla Pedemontana in comune di Dardago, un'auto e un camion si sono scontrati. Il secondo invece, verificatosi sulla Pordenone Oderzo a Vallenoncello, ha riguardato il ribaltamento di un'autovettura. I pompieri hanno soccorso gli occupanti e messo in sicurezza gli autoveicoli. Nessuna grave conseguenza per i conducenti coinvolti.

Due incidenti stradali nel pordenonese: nessun ferito (© Vigili del Fuoco Pordenone)