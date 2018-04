Incidente stradale a Spilimbergo: un ferito

SPILIMBERGO - Incidente stradale attorno le 7.30 di venerdì 13 aprile in via Basaldella, località Tauriano (Comune di Spilimbergo). Nel sinistro è rimasta coinvolta un'autovettura. Il conducente del mezzo è stato trovato a terra, sull'asfalto, in prossimità dello stesso. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone.