"Alla scoperta dei mestieri del ferroviere": ha preso il via la seconda edizione dell'iniziativa

PORDENONE - Ha preso il via venerdì 13 aprile da Maniago la prima tappa di 'Alla scoperta dei mestieri del ferroviere', iniziativa organizzata dal Comitato Pendolari Alto Friuli e da Italia Nostra sez. di Udine e Pordenone, con la collaborazione della Direzione Regionale Trenitalia FVG. Il progetto rivolto a tutte le scuole elementari del FVG è finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile mediante l’utilizzo del treno, con visite guidate a bordo treno e in stazione, dove vengono illustrati agli alunni le mansioni delle figure chiave del mondo ferroviario: macchinista, capotreno e capostazione.

60 BAMBINI ALLA PRIMA TAPPA - Sessanta sono i bambini delle classi III° e IV° delle Scuola Primaria di Maniago Capoluogo, che accompagnati dalle maestre Bruna Emanuela, Lucia Brun, Ilenia Bernardon, Maura Blarasin, Giusy Cascio, Michela Centazzo e Patrizio Nilla, sono saliti festosi a bordo del Minuetto con destinazione Sacile. A bordo treno è stato spiegato il funzionamento del treno e i compiti del personale di bordo, mentre una volta rientrati a Maniago, il personale Trenitalia ha dato una dimostrazione pratica sull’uso dei servizi automatici di acquisto dei biglietti e su come interagire con le nuove tecnologie on line e l’app Trenitalia per smartphone e tablet. Ad accompagnare i bambini c'era anche il referente del progetto, Andrea Palese del Comitato Pendolari Alto Friuli, promotore della riapertura della Ferrovia Pedemontana in chiave turistica, che ha illustrato ai bambini brevi cenni sulla storia della ferrovia.

INIZIATIVA ALLA SUA SECONDA EDIZIONE - Palese ha sottolineato che «si è voluto partire da Maniago proprio per valorizzare la ferrovia Pedemontana, alla quale è stato dedicato un particolare focus del progetto scuole. Numerosi gli Istituti che hanno aderito all'iniziativa, che è giunta alla sua seconda edizione grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Trenitalia diretta dalla dott.ssa Elisa Nannetti, sempre sensibile a questi progetti di cittadinanza attiva». Dopo la prima tappa dedicata alle scuole di Maniago, nelle prossime settimane sono previste altre uscite con le scuole elementari di Gemona del Friuli ed Aviano. La giornata si è conclusa con la visita al Coricama dove i bambini hanno allestito una mostra con alcuni lavori e disegni dedicati alla ferrovia Pedemontana del Friuli, illustrando la loro iniziativa che culminerà il 12 giugno con lo spettacolo teatrale 'Pedemontana Tour' che andrà in scena al teatro Verdi di Maniago.

"Alla scoperta dei mestieri del ferroviere": ha preso il via la seconda edizione dell'iniziativa (© Comitato Pendolari Alto Friuli)

