Famiglie in laboratorio di domenica per imparare divertendosi!

PORDENONE - I modi per stare in famiglia sono tanti: fra questi un idea originale è quella di imparare qualcosa assieme. All'Immaginario Scientifico di Pordenone domenica 15 aprile, alle 15, le famiglie con bambini da 5 anni in su avranno modo di sperimentare e lavorare assieme nel Family Lab 'Balloon Race', costruendo un simpatico prototipo e imparando qualcosa su alcuni semplici concetti scientifici. È consigliata la prenotazione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it

IMPARARE DIVERTENDOSI - Riuniti intorno a un tavolo adulti e bambini si mettono nella condizione di imparare divertendosi, utilizzando la creatività e la manualità per costruire un'originale macchina a palloncino, grazie alla quale potranno provare di persona il principio di azione e reazione. Non mancherà un po' di sana competizione: chi vincerà la Balloon Race? Il costo del laboratorio è di 7 euro a partecipante. L'iscrizione si effettua tramite form online. Domenica 15 aprile dalle 10 alle 18 saranno aperte anche le altre sezioni dell'Immaginario Scientifico: in Fenomena, con gli 'exhibit hands-on', si può entrare in contatto con la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio Kaleido, la multivisione 'Genoma'introduce alla genetica, illustrando le linee di ricerca, gli sviluppi delle biotecnologie e gli scenari aperti dalla mappatura del genoma umano.