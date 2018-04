Fabio Geda, premio Grinzane Cavour e finalista premio Strega, sarà a Pordenone

PORDENONE - Fabio Geda, uno degli scrittori italiani più attenti ai temi della crescita e dell’educazione, premio Grinzane Cavour nel 2008 con il suo secondo romanzo: 'L'esatta sequenza dei gesti', finalista al premio Strega 2017 con il suo ultimo romanzo e autore, fra gli altri, del celebre 'Nel mare ci sono i coccodrilli' (edito da Baldini Castoldi e Dalai) che nel 2010 ha sfondato le 400mila copie vendute in Italia ed è stato tradotto per altri 28 Paesi, sarà ospite martedì 17 aprile, a Pordenone, dell’associazione Thesis: alle 18, nella sala Degan della biblioteca, con ingresso libero, sarà al centro della conversazione 'Di libri e di storie' condotta da Claudio Cattaruzza, curatore del festival Dedica.

UN ROMANZO 'IN GIRO' PER LE SCUOLE - Fabio Geda, che collabora con diversi quotidiani e settimanali nazionali, oltre che con la Scuola Holden e il Salone del Libro di Torino, nel 2017 è uscito per Einaudi il libro 'Anime Scalze'. Attraverso la struggente avventura di un ragazzino costretto a diventare adulto da solo, lo scrittore racconta la fatica e la meraviglia di cercare un posto nel mondo, fra primi amori, padri distratti, madri confuse e segreti scomodi con cui fare i conti. Con questo romanzo sta girando anche le scuole di tutta Italia e infatti, oltre che in biblioteca Geda mercoledì 18 aprile sarà nelle scuole medie di Aviano e all’Istituto Zanussi per il progetto 'Lo struzzo a scuola' organizzato dalla libreria Einaudi-Giavedoni di Pordenone. Il libro racconta la vera storia di Enaiatollah Akbari, fuggito quando era ancora un bambino dall’Afghanistan e approdato, dopo un lungo e travagliato viaggio, a Torino. Oltre che essere letto nelle scuole, il libro ha dato il 'la' a diversi spettacoli teatrali ed è stato oggetto della registrazione di un audiolibro, proclamato Libro dell’Anno dagli ascoltatori di RadioTre Fahrenheit.

LE ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE - Fra gli altri libri di Geda ci sono, sempre per Einaudi 'Se la vita che salvi è la tua', romanzo tanto denso quanto ricco di avventure, ma anche di interrogativi e di riflessioni, che narra di un insegnante precario, avviato verso i quarant’anni e con un matrimonio in crisi, che sceglie la via della fuga. Del 2014, per la collana AllaCarta di Edt (l’editore che pubblica in Italia le Lonely Planet) è il suo reportage intitolato Itadakimasu, che ha come oggetto la città di Tokyo. Nel 2015 ha iniziato un progetto per la pubblicazione di una saga per ragazzi intitolata Berlin, scritto a quattro mani, condiviso con Marco Magnone e che vede la pubblicazione di sette libri, ognuno dei quali esce ogni sei mesi.