Sexto 'Nplugged stupisce ancora: annunciati i Rhye per l'unica data in Italia

SESTO AL REGHENA - Sexto ‘Nplugged torna a stupire e a emozionare. La rassegna musicale che si svolge in Friuli tra giugno e agosto a Sesto al Reghena, in uno dei borghi più belli d’Italia, annuncia un altro grande nome che va ad arricchire ulteriormente la line up internazionale. Dopo la data dei Mogwai il 9 luglio e quella in esclusiva nazionale degli Interpol il 26 giugno, gli organizzatori annunciano un’altra esclusiva italiana: Rhye il 7 agosto.

LA NUOVA ESPERIENZA MUSICALE DEI RHYE - A cinque anni dall’acclamato album d’esordio 'Woman' (2013), il cui primo singolo 'Open' ha registrato oltre 49 milioni di stream su Spotify e 'The Fall' superato i 28 milioni, con sold out nei teatri e locali di tutto il mondo e partecipazioni a festival come Coachella e Pitchfork Music Festival, i Rhye tornano ad impressionare critica e pubblico. Si chiama 'Blood' ed è la nuova perla discografica fresca di pubblicazione (2 febbraio 2018, Loma Vista Recordings) che così commenta il frontman Milosh: «La musica e i suoni sono nati durante i live e sono stati costruiti appositamente per le performance live. Ci vuole molto coraggio per essere vulnerabili di fronte al pubblico notte dopo notte. Ho usato lo stesso coraggio per ogni canzone di questo disco». Dopo l’abbandono della band da parte del producer Robin Hannibal, l’artista canadese si è trovato ad affrontare tour e scrittura del nuovo album completamente da solo. Una nuova esperienza musicale, questo è quindi ora Rhye. Un mosaico composto di tasti di pianoforte, percussioni, synth analogici e un’elevata estensione vocale che trova la sua umanità nella musicalità.

«Siamo orgogliosi di portare sul palco di Sexto ‘Nplugged un’altra esclusiva nazionale dopo quella degli Interpol – affermano gli organizzatori – Il cartellone artistico internazionale riflette la qualità e lo spessore della nostra ricerca che è volta prima di tutto a far emozionare il pubblico. E le sorprese non finiscono qui, presto altre news».

INFORMAZIONI E COSTI - Gli artisti finora annunciati in ordine di esibizione per la 13esima edizione del festival sono: Interpol il 26 giugno, Mogwai il 9 luglio e Rhye il 7 agosto. Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket a 20 euro (+ diritti di prevendita). Presale: da Mercoledì 18 Aprile alle 10 su www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Info Sexto’Nplugged: Tel. 0434.699134 - www.sextonplugged.it