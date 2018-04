Scontro tra due auto a Morsano al Tagliamento: quattro feriti

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 17 aprile a Morsano al Tagliamento. Poco prima delle 17 in via delle Rogge due veicoli si sono scontrati. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone, soccorse dai sanitari del 118 e trasferite per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.