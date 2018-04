Miss Italia 2018: selezione a Pordenone

PORDENONE - Domenica 22 aprile a Pordenone, in occasione di 'Noncello Sunday', una nuova selezione di 'Miss Italia' in Friuli Venezia Giulia: palcoscenico dell’evento sarà il 'Ponte di Adamo ed Eva' in Via Riviera del Pordenone dove si eleggerà 'Miss Pordenone'. L’appuntamento, che inizierà alle 18, si inserirà nel ricco calendario di eventi che inizieranno sin da domenica mattina, promossi sul lungofiume dal Comune Pordenone in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio.

OSPITI DELLA GIORNATA - Protagoniste della selezione le concorrenti, provenienti da tutta la regione che, presentate da Michele Cupitò, sfileranno, coordinate da Paola Rizzotti con abiti eleganti e body ufficiale del concorso. Ospiti dello spettacolo: Samira Lui di Udine vincitrice del titolo 'Miss Italia Chef' e terza classificata 'Miss Italia 2017', Eleonora Moretuzzo di Azzano Decimo (Pn) 'Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia 2017' e prefinalista nazionale dell’ultima edizione di 'Miss Italia' e la cantante Sara Ciutto.

AMMISSIONE ALLA FINALE REGIONALE - La vincitrice di 'Miss Pordenone 2018', sarà ammessa alla finale di 'Miss Friuli Venezia Giulia' in programma, mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Riviera. Per quanto riguarda il titolo in palio domenica, si ricorda un precedente importante: Valentina Mio di Porcia, 'Miss Pordenone' nel 2008, vinse il titolo nazionale di 'Miss Cinema'.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - A 'Miss Italia' possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi alla selezione di domenica 22 aprile, è possibile contattare direttamente l’agenzia modashow.it esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita). Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram 'Miss Italia Friuli Venezia Giulia'.