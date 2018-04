Al via il nuovo spettacolo di Ruggero de I Timidi a Pordenone

PORDENONE - Dopo il successo della tourneè di 'Spruzzi di Gloria' e dopo aver celebrato i 4 anni di carriera con l'evento della 'Notte Timida' al Fabrique di Milano, Ruggero de I Timidi comincia il 2018 con il suo nuovo spettacolo: 'Ruggero de I Timidi Show!'.

Trama: a cavallo tra grandi classici e canzoni inedite, il più grande crooner italiano coltiva il sogno di esibirsi a Las Vegas con la benedizione di Frank Sinatra e Michael Bublè. Ma tra incursioni della moglie soubrette e discografici che lo obbligano a comporre i reggaeton qualcosa comincia ad andare storto... Lo spettacolo si terrà venerdì 20 aprile alle 21 all'Auditorium Concordia di Pordenone. I biglietti sono in vendita on-line nei punti autorizzati del circuito Vivaticket e presso la biglietteria del teatro solo il giorno dello spettacolo.

RUGGERO DEI TIMIDI - Ruggero nasce nel 2013 come fenomeno YouTube con il singolo d'esordio 'Timidamente Io'. La musica del brano, come del resto anche il nome d'arte scelto, è chiaramente ispirata alla scena musicale italiana anni sessanta, in aperto contrasto con il testo che invece affronta in maniera ironica un tema non propriamente "leggero" come lo squirting. Ad esso seguiranno diverse canzoni in bilico tra grandi citazioni del passato e il cinema osè anni 70-80. «Pensiero Intrigante», «Notte Romantica», «Padre e Figlio», «Voglia d'amare» aprono a Ruggero le porte della radiofonia nazionale. Sarà negli anni ospite di diversi programmi radiofonici di successo come Lo Zoo di 105 (Radio 105), Ciao Belli e Zerbinator (Radio Deejay), La Zanzara (Radio 24). Nel 2014 partecipa al programma Tú sí que vales (Canale 5), classificandosi al terzo posto. Ha al suo attivo una fitta attività live che con il tour Frutto Proibito raggiunge le 100 date nel biennio 2015/2016. Nel 2017 Ruggero è a teatro con lo spettacolo di cabaret-canzone «Spruzzi di Gloria» che ha superato le 5mila presenze. Nel 2018 è nel cast fisso del programma «90 Special» condotto da Nicola Savino su Italia 1. «Dentro» Ruggero (anche se il personaggio lo negherà sempre) c'è Andrea Sambucco, comico e cantante di Udine, classe 1975. Dal 2005 si è dedicato al mondo del cabaret ottenendo diversi riconoscimenti. Fa il suo esordio in televisione nel 2008 nella trasmissione Central Station, e negli anni partecipa a Colorado, Zelig, Glob e Quelli Che Il Calcio. Nel 2013 crea il personaggio Ruggero de i Timidi.