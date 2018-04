Pordenone: tre incidenti alle prime ore del giorno

PORDENONE - Tre incidenti nel giro di poche ore nel pordenonese. Un primo sinistro si è verificato in via Casut (in prossimità dell'uscita autostradale della A28 Sacile Est) verso la mezzanotte: coinvolti un pick-up di grosse dimensioni e una Citroen C4. Il conducente dell'autocarro ne è uscito illeso mentre l'automobilista è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale di Spilimbergo per aver riportato serie ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone, ambulanza e carabinieri di Sacile.

Un secondo incidente si è verificato nell'area urbana di Pordenone. Attorno alle 8.30 di mattina di giovedì 19 aprile in corrispondenza del sottopasso di via Capuccini un'autovettura si è ribaltata. La conducente non ha riportato ferite rilevanti. Le cause dell'incidente 'spettacolare' sono al vaglio della polizia municipale intervenuta assieme a vigili del fuoco di Pordenone e 118.

Il terzo episodio si è verificato alle 8.45 di mattina sulla bretella autostradale di Sacile Ovest. Un'autovettura rimasta in panne e ferma sulla carreggiata è stata tamponata da una seconda autovettura che giungeva dallo stesso senso di marcia. Fortunatamente tutte le persone coinvolte hanno riportato solamente ferite lievi. Per i soccorsi 118 ed elisoccorso unitamente ai vigili del fuoco di Sacile e i carabinieri di Sacile e Fontanafredda.

L'autovettura che si è ribaltata nell'area urbana di Pordenone (© Vigili del Fuoco Pordenone)

L'autovettura rimasta in panne sulla carreggiata e tamponata (© Vigili del Fuoco Pordenone)

