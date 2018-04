Ennesimo infortunio sul lavoro: soccorso un operaio

PORDENONE - Infortunio sul lavoro poco prima delle 10 in viale Lino Zanussi, località Vallenoncello. Un operaio è rimasto ferito a un braccio nell'esplosione di un vetro temperato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l'elisoccorso. L'uomo - che ha riportato una ferita acuta lacero-contusa - è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso di Pordenone. In loco anche vigili del fuoco e carabinieri.