Mister Italia 2018: continuano le selezioni a Villotta di Chions

VILLOTTA DI CHIONS - Continuano le selezioni di Mister Italia 2018 in Friuli Venezia Giulia, la prossima tappa è fissata per venerdì 20 aprile nel celebre ristorante 'Adriatico' di Villotta di Chions. La manifestazione che avrà inizio alle 20.30 è organizzata da Kassia Raffin agente per la provincia di Pordenone del concorso di bellezza maschile nato nel’83 e collegato ai maggiori male contest mondiali. I ragazzi in gara sfileranno davanti al pubblico e alla giuria prima in abito elegante, successivamente in casual e per finire in costume da bagno. Cinque le fasce in palio che saranno il pass per le fasi successive del concorso: al primo andrà la fascia con il titolo 'Mister Italia', a seguire Mister Cinema Barachini, Mister Eleganza World of Beauty, Mister Fitness e Boy Italia che andrà al più giovane dei primi classificati. Per prenotazioni è possibile chiamare al numero 0434.639301 per iscrizioni al concorso telefonare al 335.6200967.

