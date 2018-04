Sacile: canna fumaria prende fuoco

PORDENONE - Incendio a Sacile poco prima di mezzogiorno di giovedì 19 aprile. A causa della scarsa pulizia della canna fumaria di un'abituazione in via Canova 5 il camino della caldaia a legna ha preso fuoco. Le fiamme e un denso fumo sono state notate da alcuni passanti che prontamente hanno chiamato i soccorsi. Fortunatamente i danni sono stati contenuti. I vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti per spegnere il rogo con due mezzi: un'autopompaserbatoio e un'autoscala; inoltre hanno provveduto ad aerare il locale con l'ultilizzo dell'elettroventilatore e a verificare la presenza di gas tossici nell'abitazione.