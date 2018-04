Sagra del vino: weekend dedicato a Prosecco e Ribolla Gialla

CASARSA DELLA DELIZIA - Prosecco e Ribolla Gialla protagonisti del primo weekend della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, la grande manifestazione enogastronomica giunta alla sua 70ma edizione in programma fino al 2 maggio con l'organizzazione curata da Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia con il sostegno dei Viticoltori Friulani La Delizia.

I DUE SPUMANTI FRIULANI DEL MOMENTO - I due spumanti friulani del momento, sempre più richiesti dai mercati, saranno il primo al centro di un convegno (il 21 aprile) con illustri relatori e il secondo quale ingrediente speciale per un biscotto e un gelato che potranno essere degustati durante la manifestazione. In più domenica 22 aprile, entrambi saranno al centro della premiazione di Filari di Bolle, la Selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia.

CONVEGNO SUL PROSECCO - Si parte con il convegno «Il Prosecco da fenomeno a certezza. Sviluppo economico nei prossimi anni» che si terrà sabato 21 aprile alle 17.30 in Sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich: un tributo al vino del momento, per capirne i suoi sviluppi futuri grazie agli interventi di illustri esperti. Interverranno Venanzio Francescutti (Ambasciatore Città del Vino), Floriano Zambon (Presidente Nazionale Associazione Città del Vino), Vasco Ladislao Boatto (Università di Padova), Stefano Zanette (Presidente Consorzio DOC Prosecco), Pietro Biscontin (Presidente Consorzio DOC FVG), Mirko Bellini (Direttore Commerciale Vini La Delizia), modera Omar Monestier (direttore Messaggero Veneto). Nella stessa Sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich si potrà ammirare la mostra, della Società Filologica Friulana,«Il Friuli del Vino. Un mondo di etichette, artisti, designer e aziende grafiche». La mostra, curata da Gabriella Bucco e Enos Costantini, esamina in modo divulgativo la nascita dell’industria delle etichetta in Friuli dopo il 1945. L’inaugurazione si terrà sabato 21 aprile alle 17.

DUE DOLCI NOVITA' A BASE DI RIBOLLA GIALLA - I Settant’anni di Sagra del Vino a Casarsa saranno festeggiati con due dolci novità. Infatti, debutteranno ufficialmente il «Divin Biscotto di Casarsa» della Pasticceria Sambucco di Casarsa e il gelato alla Ribolla, proposto dalla gelateria Delice, sempre di Casarsa. Due specialità realizzate con la Ribolla Gialla Naonis, da assaggiare durante i giorni di Sagra.

Per gli amanti del gelato, da non perdere la golosità made in Casarsa, ovvero il gelato alla Ribolla Gialla Naonis, proposto dalla gelateria Delice dalle titolari Katia Dalla Bona e Maria Antonietta Cagnazzo in via XXIV maggio 28 nel centro dell'area festeggiamenti. I profumi fruttati della Ribolla vengono esaltati dalla caratteristiche fresche e golose del gelato. «Un gelato senza latte - spiegano - e quindi degustabile anche da chi è intollerante, gradevolmente alcolico e nel quale si sente tutto il sapore unico della Ribolla Gialla. Gli scorsi anni avevamo proposto il gelato con la cuvée Jadér, sempre Naonis de La Delizia, quest’anno abbiamo invece voluto tributare un omaggio alla Ribolla Gialla all’interno di Filari di Bolle». Sarà possibile degustarlo in gelateria durante la Sagra.

Anche il «Divin biscotto di Casarsa» utilizza come ingrediente «segreto» la Ribolla Gialla Naonis che con le sue bollicine, il profumo intenso e il gusto piacevolmente amarognolo regala al frollino un sapore gradevole e innovativo. Gli altri ingredienti del dolce sono lo zucchero di canna Muscovado integrale (che dà al biscotto una tipica colorazione brunita), la farina, l’aroma di limone e arancia e l’estratto di vaniglia. «Si potrebbe definire un biscotto «light» - spiega Giulia Sambucco, creatrice insieme al padre Glauco del nuovo frollino -, visto che viene realizzato senza latte né uova. Una scelta, quest’ultima, per farlo essere un biscotto veramente per tutti, anche per chi ha problemi di intolleranze alimentari». Sarà possibile assaggiare la prelibatezza a base di spumante durante i festeggiamenti al chiosco parrocchiale dell’Associazione Il Disegno, oltre che, naturalmente, alla Pasticceria Sambucco, in viale Venezia 64.

VINCITORI DI FILARI DI BOLLE - E domenica come detto si conosceranno i vincitori della quarta edizione di Filari di Bolle, Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia organizzata da Città di Casarsa della Delizia, Pro Casarsa delle Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Il 22 aprile alle 17, all’interno della cerimonia di inaugurazione della Sagra del Vino nella sala consiliare del palazzo municipale Burovich de Zmajevich di Casarsa della Delizia, saranno svelati i nomi dei vincitori della quarta edizione nelle categorie Metodo Charmat Prosecco Doc, Metodo Charmat Spumante Monovarietale, Metodo Charmat Cuvée e Metodo Classico. I vincitori e gli altri spumanti potranno poi essere degustati nell’enoteca Filari di Bolle che l’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia gestirà nel giardino dello stesso palazzo municipale, luogo fulcro dei festeggiamenti dove s’incontreranno anche sapori d’eccellenza del territorio, musica, arte e cultura.

Inoltre nel programma della Sagra c’è anche Degustando… Filari di Bolle, viaggio nei locali di Casarsa alla scoperta degli spumanti finalisti, abbinati a prelibatezze gastronomiche: partecipano all’iniziativa Hotel Ristorante Al Posta, Punto d’Ombra, Zeb e Gelateria Delice (quest’ultima con gelato alla Ribolla Gialla). In più Bar Agli Amici e Negozio Saporè il 24 e 28 aprile presenteranno alle 19 l’aperitivo con gli spumanti di Filari di Bolle insieme a prodotti tipici pugliesi. La pasticceria Sambucco ha inoltre realizzato uno speciale biscotto alla Ribolla.

ORGANIZZATORI, PARTNER E SPONSOR - La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia insieme con i Viticoltori Friulani La Delizia e in collaborazione con Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale e con il patrocinio di PromoTurismoFvg. Main sponsor Friulovest Banca, Coop Casarsa e Ambiente Servizi. Patrocinata da Associazione nazionale Città del Vino, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Consorzio DOC FVG e Confcooperative Pordenone.