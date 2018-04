Andy dei Bluvertigo omaggerà il mito del grande David Bowie

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Andy dei Bluvertigo omaggerà sul palco il mito del grande David Bowie. Andrea Guido Fumagalli, coofondatore dei Bluvertigo porta in scena a San Vito al Tagliamento un omaggio dedicato alla straordinaria vita del grande cantautore e attore britannico con lo spettacolo musicale «Andy & White Dukes». Il concerto tributo si terrà in Piazza del Popolo martedì 1 maggio dalle 21.15 circa. Ingresso gratuito.

Impegnato con voce, sax, tastiere e funambolici cambi d’abito, Andy sarà affiancato da: Michele Lombardi alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Nicole Pellicani, voce femminile. Il concerto prenderà il via da Station to station (colonna sonora del film 'Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino'), per poi ripercorrere la straordinaria carriera del Duca bianco tra classici come Space oddity, Heroes, Let’s dance ed altri intramontabili successi.