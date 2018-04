Uccello attaccato da un rapace, lo salvano i Vigili del Fuoco

PORDENONE - Doppio intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone questa mattina, venerdì 20 aprile, usciti sul fiume Noncello per un consueto addestramento di mantenimento delle abilità nautiche e di soccorso acquatico. Durante la navigazione la squadra in addestramento ha soccorso un volatile malconcio caduto in acqua dopo l'agressione da parte di un rapace. E' pervenuta in seguito - da parte del Comune - la richiesta di un sopralluogo per verificare un tratto di alveo fluviale ostacolato da un grosso albero; tutti aspetti legati al servizio che i vigili del fuoco garantisco alla popolazione, contribuendo in tal modo a garantire la tutela delle condizioni ambientali e della fauna.