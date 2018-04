Si scontra con una Clio: morto centauro 57enne

BARCIS - Un motociclista di Marsure di Aviano ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 21 aprile ad Arcola di Barcis, lungo la strada regionale 251.

La vittima si chiamava Flavio Sacilotto e aveva 57 anni: la sua motocicletta, per cause al vaglio della Polizia Stradale, ha urtato una Renault Clio condotta da un uomo di 38 anni di Fontanafredda. Il centauro è deceduto all'istante, mentre il conducente della vettura è stato condotto in ospedale a Pordenone in ambulanza in stato di choc. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago.