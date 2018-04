Fumo in chiesa: sventato incendio dell’organo

SAN QUIRINO - Momenti di panico nella chiesta di San Foca a San Quirino durante la messa domenicale per un principio di incendio dell'organo. Pericolo sventato grazie ad alcuni fedeli che - sentendo un odore acre - ne hanno dato l'allarme. La funzione è stata interrotta per far intervenire i vigili del fuoco di Maniago che hanno messo in sicurezza lo strumento. Nessuna conseguenza per i partecipanti, nessuno è rimasto ferito o intossicato