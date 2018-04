Gabriele Tassan Mazzocco vince la selezione di Mister Italia nella tappa pordenonese

VILLOTTA DI CHIONS - Si è tenuta venerdì 20 aprile al Ristorante 'Adriatico' di Villotta di Chions una delle selezioni di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia, al primo posto si è piazzato Gabriel Tassan Mazzocco 20enne di Marsure. I concorrenti si sono presentati al numeroso pubblico in tre momenti moda: con un completo elegante, con una proposta casual e con il costume ufficiale.

I VINCITORI - Il vincitore della fascia 'Mister Italia' ha capelli e occhi neri, è del segno della bilancia, si definisce simpatico, logorroico e sportivo. I personaggi dello spettacolo che predilige sono: Migos per la musica, Juliana Moreira per la televisione e Jonny Depp per il cinema. La fascia 'Mister Eleganza World of Beauty' è andata Vasco Paulin, 19enne di Gorizia alto 1.91, capelli castani e occhi verdi, del segno del cancro. Vasco è uno studente in biotecnologie sanitarie. Si definisce impulsivo, generoso e estroverso. Ama il calcio, la sua squadra del cuore è la Juventus, il calciatore preferito è Alex Del Piero. La sua ambizione è diventare modello. 'Mister Boy Italia' è stato eletto Alessandro Puiatti, 20enne di Pordenone, del segno del capricorno, capelli e occhi castani. Si definisce simpatico, altruista e ambizioso. Anche Alessandro è molto sportivo, ama il calcio e il fitness, la squadra del cuore è il Milan. La sua ambizione è viaggiare. A Luca D’Alessio, 32enne personal trainer dal fisico statuario è andata la fascia 'Mister Fitness'. Alto 1.80, del segno della vergine, capelli castani e occhi verde/marrone, si presenta come un ragazzo simpatico, leale e testardo. Nel tempo libero ascolta Bon Jovi e in televisione segue la Hunziker. Il titolo 'Mister Alpe Adria' è stato assegnato a Daniele Dal Bo, 26enne di Vittorio Veneto, alto 1.76, capelli e occhi castani del segno dell’ariete. La squadra del cuore e l’Inter, lo sportivo Bobo Vieri. Gli aggettivi con i quali si è descritto sono: simpatico, divertente e positivo. 'Mister Cinema Barachini' è stato eletto Gerardo Grossi, 25enne di S. Michele al Tagliamento. Alto 1.85 con capelli e occhi castani, Gerardo si definisce: simpatico, socievole e sportivo. Tifoso del Napoli ha scelto Messi come sportivo preferito.

PROSSIME SELEZIONI E FINALE NAZIONALE - In attesa delle prossime selezioni e dell’imminente finale nazionale che si svolgerà il 4 e 5 maggio nel Teatro – Arena dell’Hotel Casinò Perla di Nuova Gorizia (Slo) per coloro che vogliono iscriversi possono farlo scrivendo a mister@misteritalia.org oppure telefonando al 331.8418444. Mister Italia, è il concorso che è collegato ai maggiori beauty contest mondiali, i suoi concorrenti hanno rappresentato l’Italia a Mister Mondo, Mister International, Mister Model, Mister Universe, Mister Ocean e altri ancora.