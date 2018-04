Incidente stradale sulla SS13 Pontebbana all'altezza di Casarsa

CASARSA DELLA DELIZIA - Incidente stradale verso le 12.30 di oggi, lunedì 23 aprile, sulla SS13 Pontebbana in località Casarsa della Delizia. Secondo la prima ricostruzione dell'incidente, un'auto - che viaggiava in direzione Pordenone - aveva intrapreso l'operazione di sorpasso di una fila di camion quando trovandosi di fronte a un altro mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta per evitare l'impatto ha finito la sua corsa contro il marciapiede. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e l'elisoccorso (poi rientrato vuoto); il ferito è stato trasportato all'ospedale di Pordenone. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di San Vito al Tagliamento e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo.

Critica la situazione della viabilità: un paio di chilometri di coda hanno paralizzato il traffico durante una delle ore di punta; le auto sono state costrette a procedere a senso unico alternato.