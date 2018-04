Si sente male mentre lavora, soccorso un uomo nel maniaghese

MANIAGO - Questa mattina intorno alle 10.30 il Soccorso Alpino di Maniago è stato attivato per una richiesta di intervento sul Monte San Lorenzo, all'inizio della Val Colvera, in comune di Maniago. Un uomo di cinquant'anni, S.G. ha accusato un malore mentre lavorava con un collega sul monte, ad una quota di circa 800 metri, alla manutenzione di una antenna a cui erano addetti.

I SOCCORSI - Il collega lo ha visto accasciarsi sul terreno ed ha subito allertato il 112. Sul posto, raggiungibile soltanto a piedi, è intervenuto l'elicottero della centrale operativa di Udine, mentre quattro tecnici del Soccorso Alpino di Maniago si sono attivati a supporto dello stesso, posizionandosi in parte nella base operativa, in parte sulla forcella del monte per fornire eventuali istruzioni all'elicottero e in parte sulla cima nei pressi dell'antenna. L'elicottero è riuscito ad atterrare senza problemi in prossimità dell'antenna e i sanitari gli hanno fornito i primi soccorsi quando era ancora cosciente. L'uomo è stato stabilizzato sul posto, trasportato per cento metri in barella dai tecnici del CNSAS e imbarcato sul velivolo per essere condotto d'urgenza all'Ospedale di Udine con la diagnosi di arresto cardiaco.