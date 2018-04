Scivola e si infortuna a Campone di Tramonti di Sotto, intervento del Cnsas

TRAMONTI DI SOTTO - Secondo intervento della giornata, lunedì 23 aprile, per il Soccorso Alpino di Maniago a Campone, in comune di Tramonti di Sotto. Un uomo, A.D. residente in uno dei borghi di Campone, in località Sialin, è scivolato sul pendio vicino casa poco dopo aver finito di tagliare l'erba a margine della strada del borgo, non lontano da casa sua, procurandosi una sospetta frattura ad un arto inferiore. Ad avvertire le sue grida un altro residente, che ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con i sanitari, ma è stato poi necessario richiedere l'aiuto del Soccorso Alpino per trasportare il ferito in barella fino all'automezzo perché la caduta era avvenuta su un prato pendente. Una volta stabilizzato dai sanitari, i tecnici del CNSAS giunti poco dopo hanno imbarellato il ferito e condotto la barella all'ambulanza parcheggiata sulla strada a margine del pendio. Sul posto poco dopo sono giunti anche i Vigili del Fuoco.