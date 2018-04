A Casarsa ritorna il Running tra le vigne e la Marcia del vino

CASARSA DELLA DELIZIA - La Sagra del Vino è anche grande atletica: per la sua 70ma edizione, in programma fino al 2 maggio, la manifestazione regina della primavera di Casarsa della Delizia mette in moto sport e conoscenza del territorio con una ricca offerta podistica. Eventi clou, come da tradizione, quelli del 1° maggio: il trofeo agonistico 'Terre e Città del vino' (giunto alla decima edizione) che sarà assegnato tramite il 'Running tra le vigne' di 10 km con suggestivi passaggi tra i vigneti e la non competitiva 'Marcia del Vino' (storico evento giunto alla 45ma edizione) su percorsi di 6, 11 e 20 km. Prima e dopo le due corse principali, altri interessanti appuntamenti aperti a tutti: la sgambata a sei zampe con i cani e caccia al tesoro per i bambini il 29 aprile e speciale uscita notturna del gruppo 'Quelli della Notte' guidato dai Fari della notte il 2 maggio.

IL RUNNING TRA LE VIGNE - Il Running tra le vigne, inserito nel calendario della Coppa Provincia di Pordenone, propone un tracciato veloce e competitivo di 10 km che, attraverso le strade e le vigne dei Comuni di Casarsa e Valvasone Arzene, permetterà anche di scoprire scorci suggestivi del territorio come l’ex polveriera legata alla memoria della Prima Guerra mondiale. La gara è a carattere regionale open riservata alle categorie Juniores (18 anni), Promesse, Seniores e Master. Start alle 9 da Piazza Cavour dove sarà posizionato anche l’arrivo. Naima Masoudi (38’44’’) tra le donne e Mohammed Chouqrati (32’24’’) tra gli uomini, entrambi dell’Atletica Brugnera Friulintagli, hanno vinto l’edizione 2017: sono loro i tempi cronometrici da battere.

Come ogni anno prima della partenza dei runner sfileranno i ciclisti partecipanti al raduno ciclosportivo Città di Casarsa della Delizia - Memorial Pillon Flaborea Lenarduzzi di circa 80 km lungo le strade del Friuli a cura del Gruppo ciclistico Casarsa.

LA MARCIA DEL VINO - Insieme ai runner agonistici partiranno anche gli amatori della Marcia del Vino. La non competitiva storica della Sagra, giunta alla sua 45ma edizione propone ancora una volta a tutti i runner amatoriali la possibilità di addentrarsi nel territorio di Casarsa e dintorni con tre percorsi di 6, 11 e 20 km. Partenza martedì 1° maggio alle 9 da piazza Cavour in contemporanea con la gara agonistica, arrivo nella stessa piazza.

Da ricordare come parte dei tracciati sono ricavati dai Percorsi metabolici comunali promossi dal progetto 'Curati con stile', mentre il passaggio delle corse accanto all’ex polveriera di Casarsa aggiunge un significato di valorizzazione della storia del territorio all’interno degli eventi che commemorano i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale.

ABBINAMENTO VINO E SPORT - «L’abbinamento vino e sport conferma la sua forza - ha dichiarato il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin - al quale noi aggiungiamo l’occasione, tramite la corsa, di scoprire il territorio di Casarsa e dintorni dove nascono i grandi vini del Friuli Venezia Giulia a partire da Prosecco e Ribolla Gialla. Una proposta ricca che unisce enoturismo alla voglia di stare insieme all’aria aperta. Non solo: con le speciali iniziative dedicate ai bambini, ai runner amatoriali e ai cani con i loro padroni andremo a proporre un programma davvero per tutti i gusti. Il collegamento con la Grande guerra rappresentato dall’ex polveriera, oggi area verde curata dagli Alpini, impreziosisce ulteriormente le nostre proposte. Ringrazio tutti, dagli enti agli sponsor fino ai preziosi volontari della varie associazioni aderenti, per rendere possibile ancora una volta questo progetto».

PARTNER - Gli appuntamenti podistici della Sagra del Vino sono organizzati dalla Pro Casarsa della Delizia insieme a Libertas Casarsa, Atletica Coop Casarsa San Martino al Tagliamento, Fidal e il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il tutto in collaborazione con Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo, La Beorcja, Cjaminà ridint, Associazione cinofila Casarsa della Delizia, Associazione Il Disegno e Quelli della notte.

Prezioso il sostegno dei main sponsor Viticoltori friulani La Delizia, Friulovest Banca e Coop Casarsa. Assistenza sul percorso grazie anche ai volontari dell’Avis comunale Casarsa-San Giovanni, Gruppo Ana di Casarsa San Giovanni e Gruppi comunali della Protezione civile. La Coppa Provincia di Pordenone è organizzata dalla Fidal e sponsorizzata da Oro Gildo e Saucony.

MARCIA A 6 ZAMPE - Domenica 29 aprile alle 8.30 si svolgerà Dog show day, camminata con i cani organizzata insieme all’Associazione cinofila Casarsa della Delizia. Ritrovo nell’area verde delle ex Polveriere per poi raggiungere con i propri amici a quattro zampe la piazza e l’area festeggiamenti della Sagra, dove si terra la passerella amatoriale con premiazione ed esibizione cinofila con l’addestratore campione italiano. Ritorno al punto di partenza dove ci sarà il rinfresco (circa 3 km).

AL FIANCO DEI BAMBINI - Si continuerà sempre domenica 29 aprile con Alla ricerca della natura…camminata in campagna: i bambini con i loro genitori e nonni si ritroveranno alle 14.30 in piazza Cavour per poi raggiungere l’area verde delle ex Polveriere dove ad attenderli ci sarà una speciale caccia al tesoro agli animali del bosco. Al ritorno in piazza, dopo 3 km circa totali di camminata, potranno fare una merenda sana nel chiosco dell’associazione Il Disegno. Ad accompagnare lungo il percorso i partecipanti ci saranno le guide dei Fari della Notte collegate al gruppo Quelli della Notte. Si ringraziano inoltre l’Istituto comprensivo Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, la Scuola Materna Sacro Cuore di Casarsa e la Scuola Materna Monsignor Jop di San Giovanni.



QUELLI DELLA NOTTE - Il gruppo di corsa e cammino Quelli della Notte, nato a San Giovanni di Casarsa due anni fa e ora capace di coinvolgere più di duemila persone tra le province di Pordenone, Udine e Venezia, organizzerà una speciale uscita notturna aperta a tutti martedì 2 maggio dalle 20.45 (camminatori) e 21.15 (corridori) con partenza e arrivo da piazza Cavour attraversando anche l’area festeggiamenti della Sagra del Vino, che in quella serata vivrà il suo atto conclusivo. Un modo spontaneo e divertente per stare insieme facendo del bene alla propria salute.