Pordenone-Renate: ultima di campionato. Partita decisiva per i playoff

PORDENONE - Pordenone-Renate, ultima giornata di campionato in programma domenica 6 maggio alle 17.30, sarà la partita decisiva per l'accesso ai playoff e #MAISTATIALB. Ovvero... mai stati (nei 4 anni di serie C) al Bottecchia: una promozione rivolta ai nuovi tifosi che vede protagonisti in prima persona, come ambasciatori, tutti gli abbonati neroverdi. Questi potranno portare amici mai stati allo stadio a 1 solo euro, nei settori Gradinata e Tribuna laterale Sud-Est. Per beneficiare della promozione bisogna recarsi al centro sportivo De Marchi (ufficio comunicazione-marketing) da mercoledì 2 a venerdì 4 maggio, dalle 15 alle 19. L'abbonato che porterà più amici nuovi tifosi riceverà una maglia ufficiale del Pordenone.

BIGLIETTI - La prevendita dei biglietti è attiva su circuito Ticketland 2000 per l’incontro Pordenone-Renate. Le rivendite autorizzate: Bar Libertà (Viale Libertà 67) a Pordenone e Caffè Nogaredo (Via Sclavons 194) a Cordenons. I tagliandi (prezzo intero + diritti di prevendita) si possono acquistare, previa registrazione, da http://www.ticketland1000.com, con modalità Print at home (Stampa a casa). Prezzi (+ diritti di prevendita): tribuna centrale intero 22 euro, ridotto 18 euro e U16 10 euro; tribuna laterale intero 17 euro, ridotto 13 euro e U16 5 euro; tribuna laterale sud-est intero 14 euro, ridotto 12 euro e U16 3 euro; gradinata locali intero 5 euro e U16 2 euro; gradinata ospiti (biglietti in vendita sino alle 19 di sabato 5 maggio) intero 5 euro e U16 2 euro. Per l'incontro Pordenone-Renate, per l'acquisto di biglietti di tutti i settori dello stadio Bottecchia, non sarà necessaria la Supporter Card - Tessera del Tifoso.

Da ricordare che, in caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio, è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.