Scatta il reclutamento per gli Angeli della 19esima "Festa del libro con gli Autori"

PORDENONE – Pordenonelegge 2018 scalda i motori e riparte da una eccellenza della sua macchina organizzativa, gli Angeli: scatterà il 1 maggio il reclutamento di ragazzi e ragazze che potranno dare un contributo prezioso alla 'Festa del libro con gli Autori' promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it. Gli Angeli tornano a volare, quindi, per la 19esima edizione in programma dal 19 al 23 settembre: potranno candidarsi i giovani da 16 a 25 anni che hanno già svolto i corsi obbligatori in materia di sicurezza (8 ore).

50 POSTI DISPONIBILI - Diventare 'Angeli' di pordenonelegge significa partecipare attivamente alle fasi salienti dell'evento, cooperando con la macchina organizzativa dall’interno; ma anche, e soprattutto, possono sperimentare diverse professionalità dell’organizzazione culturale, e ritrovarsi a contatto con gli autori che leggono e che amano. Accederanno alla selezione soltanto le prime 100 candidature e saranno 50 i giovani selezionati dopo un colloquio con i responsabili organizzativi, affiancati quest’anno da un buon numero di angeli capo che con la loro visione giovane, aperta e operativa aiuteranno a scegliere i nuovi angeli che andranno ad affiancare i 180 che fanno già parte della squadra di Pordenonelegge.

La Fondazione Pordenonelegge.it attende le candidature entro il 15 maggio. Si potrà compilare il modulo disponibile dal 1 maggio sul sito http://pordenonelegge.it/festival/iscrizione-angeli-nuovi. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Fondazione Pordenonelegge.it tel. 0434.1573100.