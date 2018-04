Pordenone, scontro auto-bici: un ferito

PORDENONE - Incidente stradale venerdì pomeriggio, 27 aprile, a Pordenone. In via Guglielmo Oberdan, verso le 15.45, c'è stato uno scontro tra una macchina e una bicicletta e il ciclista è rimasto ferito. Sul posto, poco dopo, sono giunti anche i soccorritori: il personale sanitario inviato dalla centrale Sores (in codice giallo) e le forze dell'ordine. Il paziente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone con un trauma al bacino.