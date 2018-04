Eletti Della Toffola sindaco di Polcenigo, Canton sindaco di Fiume Veneto e Papais sindaco di Zoppola

PORDENONE - Mario Della Toffola, appoggiato dalle liste Viva Polcenigo Viva-Qualcosa di nuovo, Polcenigo per tutti movimento Civico, Insieme per Polcenigo, è stato eletto sindaco di Polcenigo con 1.365 voti, pari al 77,65 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Diego Gottardo (Progetto Primavera democratica) con 393 voti (pari al 22,35 per cento).

Jessica Canton, appoggiata da Potere ai Cittadini, Lega, Forza Italia e Flumen, è stata eletta sindaco di Fiume Veneto con 2.510 voti, pari al 41,62 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Manuel Giacomazzi (Lista civica Manuel Giacomazzi sindaco, Centro Destra per Fiume Veneto Giacomazzi sindaco Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Gente comune per Fiume Veneto) con 1.675 voti (pari al 27,77 per cento), Annalisa Parpinelli (Partito Democratico, Fiume Futura Annalisa Parpinelli sindaco) con 1.218 voti (pari al 20,20 per cento) e Tiziano Casari (Movimento 5 Stelle) con 628 voti (pari al 10,41 per cento).

Francesca Papais, appoggiata dalla lista Un Comune per tutti con Francesca Papais, è stata eletta sindaco del Comune di Zoppola con 1815 voti, pari al 43,01 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Pier Francesco Cardente (Centro destra per Cardente sindaco) con 703 voti (pari al 16,66 per cento), Candido Dal Mas (Lega) con 702 voti (pari al 16,64 per cento), Gianni Sartor (Autonomia Responsabile con Tondo per Sartor) con 549 voti (pari al 13,01 per cento) e Angelo Masotti Cristofoli (Alternativa Civica per Zoppola) con 451 voti (pari al 10,69 per cento).

I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it