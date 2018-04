Nelle biblioteche di quartiere si smontano e si ricreano le favole

PORDENONE - Le biblioteche di quartiere e la biblioteca civica del Comune di Pordenone propongono una serie di letture animate dedicate alle favole 'C’era una volta ... fai una giravolta! Favole in pezzi'. Il progetto si inserisce ne 'Il Maggio dei Libri', l’ iniziativa nazionale per la promozione della lettura sostenuta del Centro per il libro e la lettura (Cepell). Gli incontri che si terranno in maggio tutti alle 17 nelle biblioteche di quartiere sono destinati a bambini dai 4 ai 10 anni Partendo dalla lettura di una fiaba classica, verranno invitati a cambiare luoghi, personaggi, tempi e ruoli, smontando la versione originale per creare nuove varianti della storia.

GLI APPUNTAMENTI - Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 2 maggio nella biblioteca 'Mary Della Schiava' in Largo Cervignano per analizzare il caso se fosse Cappuccetto Rosso a mangiare il lupo? Giovedì 10 maggio nella biblioteca della Bastia del Castello di Torre i protagonisti della fiaba saranno Aladino e le sue magie. Sulla fiaba I tre Porcellini, strane cose, si eserciteranno i bambini nell’incontro fissato nella biblioteca Nord di via Mameli per lunedì 14 o mercoledì 16 maggio. Giovedì 24 maggio nella Biblioteca 'Jolanda Turchet' in via Pontinia si scomporrà La ‘banda’ del Pifferaio magico e mercoledì 30 maggio nella Biblioteca Sud della scuola primaria 'G. Gozzi' in via Vesalio, il ciclo si concluderà con Il Gatto e i suoi stivali ‘dance’.

Gran finale venerdì 1 giugno alle 17 nella Sezione Ragazzi Biblioteca Civica di Piazza XX Settembre dove i bambini saranno invitati a portare pezzi di favole ricomposte per ideare la 'Storia delle storie'.

Gli incontri curati da Eupolis sono a partecipazione libera e gratuita e solo per il laboratorio finale è previsto una massimo di 30 partecipanti (per prenotazioni tel. 0434.392971: lunedì-venerdì 15-18).