Soccorsi due escursionisti nei pressi del Bivacco dell'Asta

MANIAGO - L'allarme è arrivato intorno alle 19.30 tramite il NUE 112 allertato dai due giovani. G. T., maschio del 1987 di Verona e G. V. femmina del 1989 di Isola della Scala (Verona) erano partiti con l'intenzione di compiere l'anello completo, un itinerario escursionistico per esperti, che però in questa stagione presenta alcuni tratti franati e sconnessi dopo le nevicate dello scorso inverno. Ed è proprio in uno di questi tratti che i due giovani si sono trovati in difficoltà.

Dopo aver raggiunto il bivacco ed aver compiuto già un migliaio di metri di dislivello, quindi buona parte del sentiero, i ragazzi hanno deciso di proseguire lungo l'anello, incappando in un punto franato e circondato da pini mughi da cui era difficile ritrovare l'orientamento. L'intervento è stato risolto al limite della scadenza delle effemeridi (alle 20.17) con l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile. Il velivolo è riuscito a raggiungere i ragazzi grazie alle coordinate GPS fornite tramite i loro cellulari, ma soprattutto grazie ad un fuoco che avevano prontamente acceso come segnalazione.

Una volta individuati dall'elicottero, sono stati recuperati in hoovering dai tecnici del CNSAS a bordo del velivolo. Pronti a intervenire a piedi otto tecnici del Soccorso Alpino di Maniago al campo base e i Vigili del Fuoco.