Pordenone unico club d'Italia in lizza nei playoff U17, U16 e U15 di Serie C

PORDENONE - Il Settore giovanile del Pordenone si prepara alle finali nazionali. Un primato è neroverde: i giovani ramarri sono gli unici in serie C in lizza nei tre playoff, Under 17, Under 16 e Under 15. Nella regular season gli U17 hanno vinto il girone (+7 sulla FeralpiSalò, miglior attacco e miglior difesa), con la seconda media punti più alta (2,28) di tutti i raggruppamenti; gli U16 si sono classificati secondi e gli U15 terzi.

L'ESORDIO NEI PLAYOFF - Per U17 e U15 è la settimana d’esordio nei playoff: domenica entrambe le compagini giocheranno l’andata degli ottavi di finale (ritorno domenica 13 maggio). In trasferta gli U17 di mister Rispoli, di scena alle 15 ad Arezzo contro gli amaranto quarti nel girone C. Debutto casalingo, invece, per gli U15 di mister Giatti: alle 11 al centro sportivo De Marchi ospiteranno il Bisceglie, seconda forza del girone C. Gli U16 hanno invece già debuttato (alla grande) nei playoff, eliminando nei quarti il Racing Roma con una doppia vittoria (0-2 a Roma, 4-1 a Pordenone) ed entrando così nella top 4 d’Italia. Domenica riposeranno in vista della semifinale con il Pisa: andata il 13 maggio in casa, ritorno una settimana più tardi in Toscana.