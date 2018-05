"The Voice Of Italy": in semifinale la pordenonese Asia Sagripanti

PORDENONE - Si chiama Asia Sagripanti, ha 19 anni, viene da Pordenone ed è una concorrente di The Voice 2018 nel team di Francesco Renga. Asia ha convinto da subito i quattro giudici con la sua voce intensa; tanto da considerarla già completa, le manca la ciliegina sulla torta per diventare una nuova artista e lei per questo ha scelto Renga, spiegando che è cresciuta con lui e le sue canzoni, ascoltate anche dalla sua mamma che ora non c’è più. Per lei dopo l'ultima sfida vinta ai Knock Out (chiude il giro di esibizioni con Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses) c'è in ballo la semifinale giovedì 3 maggio alle 21.20, nella quale giudici e concorrenti sono in trepidante attesa della 'Battle' che deciderà i finalisti dell’edizione 2018.

Asia canta da quando aveva 7 anni e ha iniziato a suonarela chitarra da giovanissima (alle scuole elementari). Ha vinto alcune borse di studio che l'hanno portata a esibirsi a Padova e a Milano. Cantare suonando la chitarra è un'esperienza che la fa sentire completa. Il suo più grande fan è il papà con il quale condivide l'avventura di 'The Voice' dopo la scomparsa della mamma. Il coach - Francesco Renga - si è detto contento di averla scelta alle Blind Auditions, e ha trovato la concorrente molto migliorata: «Tu hai quella cosa che nessun insegnante potrà mai insegnarti, cioè la vena malinconica e di dolore. Questa è la cosa che mi ha fatto innamorare di te». Asia è di fatto la seconda semifinalista per il team di Renga, che ha già con sé alle Battles Mirco Pio Coniglio.

A questo punto non resta che seguire la puntata e augurare in bocca al lupo ad Asia!