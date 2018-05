Pordenone, una lunga serie di incidenti tutti con feriti gravi

PORDENONE - Una serie di incidenti, con persone ferite in maniera grave, si sono verificati tra ieri e oggi (lunedì 7 e martedì 8 maggio) nel pordenonese tra i comuni di San Martino al Tagliamento, Vivaro e Roveredo in Piano.

A San Martino al Tagliamento, poco prima delle 18.30, sulla SP1 all'altezza dell'intersezione con via Crosera si sono scontrati un'auto e un trattore. La donna alla guida della vettura - che nello scontro è stata sbalzata dal mezzo - ha riportato gravi lesioni, il conducente del trattore invece solo qualche botta e tumefazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata. Il personale sanitario di un'ambulanza ha prestato i primi soccorsi all'uomo che è stato medicato sul posto mentre la donna è stata trasportata all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

A Vivavo, sempre attorno alle 18 di lunedì, lungo la SP23 all'altezza di via Roma una donna è rimasta gravemente ferita da un getto d'acqua ad alta pressione che l'hatravolta e colpita nella zona del bacino e degli arti inferiori. Immediatamente soccorsa dal 118 è stata elitrasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ricoverata in prognosi riservata non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Maniago per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

A Roveredo in Piano, poco prima delle 7.30, in località Tornielli è stato investito un pedone. Nell'incidente stradale la vittima - che ha subito traumi multipli - è stata elitrasportata in gravi condizioni al nosocomio udinese. Sul posto anche i carabinieri impegnati nel chiarire la dinamica.