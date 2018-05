Atterraggio con brivido sui cavi elettrici: salvo il pilota

PRAVISDOMINI - Atterraggio con brivido. Erano da poco passate le 10 nel comune di Pravisdomini, quando un ultraleggero, in fase di atterragio presso l'avisuperfice privata 'Pravis', ha tranciato i cavi della media tensione che portano l'elettricità al paese di Barco. Il pilota è comunque riuscito ad eseguire la manovra d'atterraggio senza nessuna conseguenza per lui e per il passeggero. I due erano decollati stamane dall'aeroporto 'Gino Allegri' Padova. La squadra dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento è dovuta intervenire per ripristinare l'erogazione della corrente e mettere in sicurezza l'area della manovra di emergenza; unitamente sono intervenuti i carabinieri di Azzano X.