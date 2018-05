"Creattivity", il progetto di inserimento nell'impresa culturale creativa

PORDENONE – Si chiama 'Creattivity' la proposta che Unindustria Pordenone, tramite Unis&F e numerosi partners del territorio ha attivato a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, una fascia d’età in cui è più alta la difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro, specie per chi ha un livello di istruzione meno elevato, con conseguente inattività prolungata. Anzitutto le informazioni essenziali: il termine ultimo per la raccolta adesioni è fissato al 30 maggio prossimo. Quanti non lavorano o non studiano da almeno un anno e sentono tutto sommato di avere una passione spiccata per musica, cinema, libri, spettacolo e teatro, e vuole contribuire all’organizzazione di alcuni eventi dell’estate in Friuli, può contattare i referenti del progetto 'Creattivity' (mturchet@unisef.it; sparisotto@unisef.it; 0434.526444 – 338.6343653, anche WhatsApp). Le attività inizieranno il 7 giugno a Pordenone. È prevista una indennità in base alle ore di frequenza.

IL PROGETTO - Il percorso porta un messaggio positivo rispetto all’opportunità di occupazione nel settore dell’Impresa culturale creativa (ICC). Il coinvolgimento attivo dei partner garantirà̀ la soddisfazione dei bisogni espressi e il rafforzamento di competenze trasversali. Il progetto mira a riattivare sul piano motivazionale e professionale i destinatari. Le azioni previste (formazione, testimonianze, visite, laboratori) intendono contribuire a togliere da sé stessi l’etichetta di persona non adeguata, facendo maturare nei partecipanti l’idea di ripartire, comprendendo che il proprio territorio offre un potenziale di occupabilità inattesa (ICC) e riuscendo a valutare se sfruttare questo potenziale.

ATTIVITA' DI SELEZIONE - I giovani cui verrà̀ proposto il progetto saranno individuati grazie ad un’azione combinata di tutti i partner ed in particolar modo di Itaca e Comune di Pordenone che, grazie rispettivamente ai propri operatori dei Centri di Aggregazione Giovanile, ai Servizi Informagiovani e Sociali, hanno canali privilegiati rispetto al target. Seguirà un momento di presentazione ed una selezione con intervista individuale non direttiva e situazionale, pensata come un processo attivo nel quale l’intervistato faccia emergere una narrazione di sé e della propria esperienza.

IL PERCORSO - L'obiettivo generale è quello di riattivare giovani NEET facendoli riflettere e lavorare concretamente sul concetto di Impresa Culturale Creativa (ICC) come opportunità per il loro futuro professionale. L'idea prende spunto da due percorsi realizzati, nell’ambito dei PS 30/15 e 42/16, che ci hanno portato a comprendere l'effettiva potenzialità della relazione tra ICC e Impresa Tradizionale, anche in ottica di valorizzazione del territorio, e quindi la concreta opportunità che può rappresentare la ICC per il territorio. Il percorso, fortemente esperienziale, prevede 249 ore di attività.