Neopatentato fa un incidente: distrugge l'auto e perde 10 punti

PORDENONE - Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì 9 maggio in via del Bellunello a Pordenone. Il neopatentato, un 19enne romeno di Porcia, è uscito di strada autonomamente con la sua Ford Fiesta mentre percorreva il tratto in discesa che porta al sottopasso ferroviario in direzione di viale Grigoletti.

L'INCIDENTE - Dopo aver percorso 10 metri su un’aiuola stradale ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, per poi finire in testacoda sulla strada, dove ha centrato un segnale verticale posto sull'aiuola spartitraffico a metà corsia e ha terminato la marcia contro il muro del sottopasso. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri mezzi in transito. Il ragazzo non ha riportato lesioni gravi ma la macchina è andata distrutta. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pordenone e di Roveredo per i rilievi e per ripristinare la circolazione stradale andata completamente in tilt.

Il giovane - che aveva ottenuto il rilascio della patente a meno di una settimana di distanza - ha 'perso' subito 10 punti dalla patente.